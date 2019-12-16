TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları hangi illerde?

TOKİ başvuruları 2019-2020 dönemi için yoğun ilgi görüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları hangi il ve ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular 16 Aralık ve 15 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular gerçekleştirilecek.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

TOKİ HANGİ İL VE İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

TOKİ'den henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gündemde yer alan il ve ilçeler şu şekilde:

Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut

Ankara Beypazarı 500 konut

Ankara Nallıhan 200 konut

Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut

Adana Buruk mevki 800 konut

Afyon Dinar 94 konut

Afyon Sadıkbey 350 konut

Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut

Afyon Emirdağ 151 konut

Aksaray Güzelyurt 156 konut

Aksaray Yenikent 150 konut

Aksaray Ağaçören 60 konut

Aksaray Eskil 142 konut

Amasya Gümüşhacıköy 79 konut

Ardahan Göle 300 konut

Batman Sason 116 konut

Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut

Bingöl Yedisu mevki 106 konut

Burdur Karamanlı 109 konut

Çankırı Eldivan 94 konut

Çankırı Şabanözü 200 konut

Çorum Uğurludağ 150 konut

Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut

Elazığ Maden 150 konut

Erzincan Üzümlü 75 konut

Erzincan İliç 230 konut

Erzurum Pasinler 142 konut

Erzurum Şenkaya 100 konut

Isparta Aksu 100 konut

Isparta Eğirdir 200 konut

Hatay Yayladağ 102 konut

Kayseri Sarıoğlan 230 konut

Kırıkkale Delice 100 konut

Kırıkkale Bahşılı 220 konut

Kırıkkale Keskin 124 konut

Kırıkkale Yahşihan 300 konut

Kilis Polateli 188 konut

Konya Altınekin 204 konut

Kütahya Simav 160 konut

Kütahya Demirci 79 konut

Kütahya Çavdarhisar 160 konut

Malatya Yazıhan 78 konut

Nevşehir Derinkuyu 126 konut

Sivas Akıncılar 260 konut

Trabzon Şalpazarı 48 konut

Yozgat Sarayköy 200 konut

TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları.