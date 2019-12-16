TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları hangi illerde?
“TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak?” sorusu merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları hangi illerde yapılacak? Geçtiğimiz günlerde müjdesi verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar bu projenin nerelerde gerçekleştirileceğini öğrenmek istiyorlar. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
TOKİ başvuruları 2019-2020 dönemi için yoğun ilgi görüyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları hangi il ve ilçelerde yapılacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular 16 Aralık ve 15 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular gerçekleştirilecek.
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacak. Başvuru işlemleri 16 Aralık ve 15 Ocak 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
TOKİ HANGİ İL VE İLÇELERDE KONUT YAPACAK?
TOKİ'den henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gündemde yer alan il ve ilçeler şu şekilde:
Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300 konut
Ankara Beypazarı 500 konut
Ankara Nallıhan 200 konut
Adana Sarıcam Akkuyu mevkii 800 konut
Adana Buruk mevki 800 konut
Afyon Dinar 94 konut
Afyon Sadıkbey 350 konut
Afyon Çetinkaya Mahallesi 480 konut
Afyon Emirdağ 151 konut
Aksaray Güzelyurt 156 konut
Aksaray Yenikent 150 konut
Aksaray Ağaçören 60 konut
Aksaray Eskil 142 konut
Amasya Gümüşhacıköy 79 konut
Ardahan Göle 300 konut
Batman Sason 116 konut
Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi 168 konut
Bingöl Yedisu mevki 106 konut
Burdur Karamanlı 109 konut
Çankırı Eldivan 94 konut
Çankırı Şabanözü 200 konut
Çorum Uğurludağ 150 konut
Çorum Oğuzlar Mahallesi 100 konut
Elazığ Maden 150 konut
Erzincan Üzümlü 75 konut
Erzincan İliç 230 konut
Erzurum Pasinler 142 konut
Erzurum Şenkaya 100 konut
Isparta Aksu 100 konut
Isparta Eğirdir 200 konut
Hatay Yayladağ 102 konut
Kayseri Sarıoğlan 230 konut
Kırıkkale Delice 100 konut
Kırıkkale Bahşılı 220 konut
Kırıkkale Keskin 124 konut
Kırıkkale Yahşihan 300 konut
Kilis Polateli 188 konut
Konya Altınekin 204 konut
Kütahya Simav 160 konut
Kütahya Demirci 79 konut
Kütahya Çavdarhisar 160 konut
Malatya Yazıhan 78 konut
Nevşehir Derinkuyu 126 konut
Sivas Akıncılar 260 konut
Trabzon Şalpazarı 48 konut
Yozgat Sarayköy 200 konut
TOKİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?
Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları.