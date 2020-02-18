TOKİ Elazığ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Bizmişen, Maden, Yemişlik kura tarihi belli oldu!

TOKİ Elazığ kura tarihleri belli oldu. TOKİ Bizmişen kurası ne zaman çekilecek? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 221 proje için kura takvimi belirlendi. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ ELAZIĞ PROJELERİ

ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ: 105 adet 2+1, 45 adet 3+1 olmak üzere toplamda 150 konut.

ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ: 490 adet 2+1, 210 adet 3+1 olmak üzere toplam 700 konut.

ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 olmak üzere toplam 550 konut.

TOKİ ELAZIĞ KURA TARİHLERİ 2020

TOKİ 100 Bin Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların kurası her il için farklı tarihlerde yapılacak. Elazığ'daki konut projelerinin kurası 14 Nisan 2020 Salı günü gerçekleşecek.

ELAZIĞ ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 14 Nisan 2020 Salı

ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 14 Nisan 2020 Salı

ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 385 165 550 14 Nisan 2020 Salı