Tokatlı üreticilerden dünyaya ameliyat önlüğü ihracatı

Tokat'ta salgın öncesinde gömlek üretimi yapan bir fabrikada talep üzerine ameliyat önlüğü üretimi yapılmaya başladı. Üretilen önlükler ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ihraç ediliyor.

DHA'da yer alan habere göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu. Firma, gelen talep üzerine ameliyat önlüğü üretimine geçti. Firma, şimdilerde ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa'ya ayda 1 milyon ameliyat önlüğü gönderiyor.

"İNŞALLAH KENDİ İŞİMİZE DÖNERİZ"

Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını belirten işletme sahibi evli ve 3 çocuk babası Sami Ülkü, "Fabrikamızda erkek gömleği üretiyorduk. Koronavirüsten sonra 3'üncü aydan itibaren maske, tulum ve önlük üretimine devam ettik. Bir dönem ise ceset torbası üretimi yaptık. Şu anda ise medikal ürünler üzerine üretim yapıyoruz." dedi.

Mevcut durumda ABD başta olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Ülkü, "Aylık 1 milyona yakın ameliyat önlüğü gönderiyoruz. En kısa zamanda asıl işimize dönmeyi istiyoruz. Bizim gömlek işimizde istikrar var. Siparişlerimiz var. Pandemi devam etiği sürece siparişlerimiz devam eder. İnşallah en kısa zamanda bu salgın son bulur, bizler de kendi işimize döneriz." şeklinde konuştu.