Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti.
Balcı, "Bana gelen ilk bilgilere göre 2 ölü, 10 yaralımız var. Ekiplerimiz olay yerinde. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.
(AA)