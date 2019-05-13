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  3. TMSF Cem Uzan'ın hisselerine tekrar el koydu

TMSF Cem Uzan'ın hisselerine tekrar el koydu

TMSF Cem Uzan'ın hisselerine tekrar el koydu

2.1 milyar Euro değerindeki hisseler konusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile anlaşmak isteyen Cem Uzan, karşılığında Türkiye'ye dönmek istiyordu. TMSF, Uzan'ın Kepez ve ÇEAŞ elektriğe ait hisse senetlerine üçüncü kez el koydu.

Geçtiğimiz yılın sonunda Fransız AFP, Cem Uzan'ın, Fransa'da Türkiye'ye karşı açtığı, büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar Euro değerindeki hisselerini geri alma davasını kazandığını yazmıştı.

CEM UZAN TÜRKİYE'YE DÖNME ŞARTIYLA ANLAŞMAK İSTEDİ

Bu haberin ardından Cem Uzan'ın avukatı bir açıklama yaptı. Avukat açıklamasında Cem Uzan'ın bu hisseleri almak yerine Türkiye ile anlaşmaya gitmek istediğini söyledi.

Ancak Euronews'in haberine göre TMSF, Cem Uzan'ın hisse senetlerine üçüncü kez el koydu.

TMSF Cem Uzan'ın hisselerine tekrar el koydu

FRANSIZ MAHKEME AKSİ YÖNDE KARAR VERDİ

TMSF, 2017 yılının ağustos ayında ve 2018 yılının eylül ayında Uzan'ın Fransa'daki mallarına el koymuş ancak bu uygulama 2018 yılının eylül ve aralık aylarında Fransız mahkemesince yasa dışı bulunmuştu.

 

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