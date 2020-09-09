Tıkış tıkış yolculuk: Çok sayıda vatandaş Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu

Bu sabah İstanbul'da İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "toplu taşıma araçlarıyla" ilgili genelgenin hiçe sayıldığı görüldü.İşe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yaptığı görülen vatandaşlar 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Altuniza'de metrobüs durağında çok sayıda vatandaş metrobüse binebilmek için bekledi.

"BİR YIĞILMA VAR"

İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan Sıtkı Demir, "Yolcu sayısı çok yüksek. Kış dönemine girdiğimiz için herkes tatilden geldi. Bir yığılma var. Dolu yani. Az önce otobüsten indim. Ayakta yolcu alınmayacak denmişti ama tıklım tıklımdı. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"BELEDİYENİN SEFER SAYILARINI ARTIRMASI LAZIM"

Sacide Çelik ise, "Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunun için belediyenin sefer sayılarını artırması lazım. Şoförler de almamalı. Biniyoruz ama bugün nasıl olacak göreceğiz. Toplu taşıma kullanırken bir endişem oluyor. Hem kendi adıma hem de ailem adına. Taşıyıcı olabilirim ve onlara bulaştırabilirim" ifadelerini kullandı.