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  3. TiKA'dan Vietnam'a eğitim desteği

TiKA'dan Vietnam'a eğitim desteği

TiKA'dan Vietnam'a eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Vietnam’da Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi (GSO) işbirliğinde, 25 GSO personeline 4 gün boyunca “tarımsal istatistik” alanında eğitim verildi.

Tarımsal istatistik konusunda Türkiye’de yaklaşık 3 milyon tarım işletmesi bulunurken Vietnam’da tarım, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşan birim sayısı 16 milyona yaklaşıyor. Bu kapsamda verilen eğitimin Vietnam’a tarımsal istatistik alanında katkı sağlaması amaçlanıyor. GSO Başkan Yardımcısı Nguyen Thi Huong, TÜİK tarafından görevlendirilen eğitimci personele Vietnam’la ilgili plaket takdim ederek, verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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