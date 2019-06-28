Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7681
  • 6,5694
  • 261.86
  • 95.789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 41 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kuruma bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 9 Temmuz Salı günü, saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM ile Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmesi müdürlüklerinde görülebilecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Savaş jetlerimizden Fatih´e selam

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım boşandı!

Dünyanın en rahat insanları