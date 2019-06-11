  • $5,8116
  • 6,5838
  • 247.282
  • 93.097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 15:31 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 15:31

Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Tiffany&Tomato yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası Tiffany&Tomato, Ayris Tekstil ve Sanayi Tic. Ltd.’ye yarı fiyatına satıldı. Bakırköy 13. İcra Dairesi’ndeki markanın satışına Ayris Tekstil`den başka katılan olmadı.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Tiffany&Tomato Bakırköy 13. İcra Dairesi’nde satışa çıkarıldı. 11 Haziran 2019 tarihinde  3 milyon TL değerindeki markanın yarı fiyatına satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.

Ünlü markanın icra dairesindeki satışı 5 dakika kadar sürdü. Satışa Tiffany&Tomato markasının sahibi borçlu Marka Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile alacaklı Ayris Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi vekili katıldı. Ayris Tekstil Firması, Marka Tekstil’den 1 milyon 363 bin 904 TL alacağına karşılık Tiffany&Tomato markasını 1 milyon 502 bin TL’ye satın aldı.

(İHA)

İran, Rusya´nın S-400´ünü Reddetti

Bakan Selçuk, şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın ailesiyle görüştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fenerbahçe transfer haberleri! 10 Haziran Fenerbahçe transfer son durum ne?

Çocuğu için öyle bir şey yaptı ki

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.