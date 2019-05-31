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31 Mayıs 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:00

THY'nin kabin memurları 20 bin kişinin 'iyiliğine uçtu' 

THY'nin kabin memurları 20 bin kişinin 'iyiliğine uçtu' 

THY kabin memurlarının 8 yıl önce kurduğu ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’, bugün 3 bin kişinin yer aldığı, 20 bin kişiye yardımda bulunan bir iyilik hareketine dönüştü.

Milyonlarca yolcunun güvenli ve rahat bir şekilde uçması için çalışan Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’yla yardıma muhtaçlara ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılıyor. THY Kabin Amiri Sinem Güldal, "Platform, 8 yılda, Afrika’dan Asya’ya, Kars’tan Edirne’ye 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü" diye konuştu. 

Somali'ye kadar ulaştı  

"Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek" diyen Güldal, şunları söyledi: "Şu ana kadar Türkiye’de gitmediğimiz il kalmadı. Ağırlıklı olarak Doğu ve İç Anadolu bölgelerimizdeki köylerden başlayıp Afrika’da Uganda ve Somali'ye kadar ulaştık." 

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