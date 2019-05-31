THY'nin kabin memurları 20 bin kişinin 'iyiliğine uçtu' 

Milyonlarca yolcunun güvenli ve rahat bir şekilde uçması için çalışan Türk Hava Yolları (THY) kabin memurları, kendi aralarında kurdukları ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’yla yardıma muhtaçlara ulaşarak, ihtiyaçlarını karşılıyor. THY Kabin Amiri Sinem Güldal, "Platform, 8 yılda, Afrika’dan Asya’ya, Kars’tan Edirne’ye 3 bin kişinin yer aldığı bir organizasyona dönüştü" diye konuştu.

Somali'ye kadar ulaştı

"Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Dahası da gelecek" diyen Güldal, şunları söyledi: "Şu ana kadar Türkiye’de gitmediğimiz il kalmadı. Ağırlıklı olarak Doğu ve İç Anadolu bölgelerimizdeki köylerden başlayıp Afrika’da Uganda ve Somali'ye kadar ulaştık."