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31 Mayıs 2019 Cuma 18:13 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:13

THY'den bayramda 125 ek sefer

THY'den bayramda 125 ek sefer

Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak.

Alınan bilgiye göre, Türkiye’de 50, yurt dışında ise 260 noktaya uçan THY, 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Ek seferlerin 122’si AnadoluJet, 3'ü Türk Hava Yolları için planlandı. 

Gerek Türkiye’nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan; Antalya Havalimanı’na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na 11, Bodrum-Milas Havalimanı’na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı’na 8 ek uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan; Bodrum-Milas Havalimanı’na 13, Antalya Havalimanı’na 7 ve Dalaman Havalimanı’na 6 ek uçuş düzenlenecek.

Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85’in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

(AA)

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