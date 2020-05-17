THY tarihi uçuş bileti nedir, nasıl alınır? 19 Mayıs tarihe yolculuk bileti alma ekranı!

THY tarihi uçuş bileti hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. 19 Mayıs 1919, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü olması nedeni ile Türk Hava Yolları tüm vatandaşları tarihi yolculuğa davet etti. 19 Mayıs THY tarihi uçuş bileti nedir? THY tarihi uçuş bileti nasıl alınır? 19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin büyük sembollerinden biridir. Haberimizin içerisinden THY tarihi uçuş bileti ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

THY TARİHİ UÇUŞ BİLETİ NASIL ALINIR?

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlattığı yere 19 Mayıs tarihinde tarihi yolculuk gerçekleştirecek olan THY, sembolik biletler ile bu uçuşa herkesin katılabilmesine olanak sağlıyor. 19 Mayıs hatıra bileti için tarihi yolculuk adlı internet sitesi aracılığıyla kişiye özel bilet alma işlemi sağlayan THY, bunun için sadece isim soy isim talep ediyor.

Tarihi yolculuk bilet alma işlemi için şu adımların izlenmesi yeterli olacak;

1-İlk olarak sayfanın altında bulunan THY tarihi yolculuk sitesinin linkine tıklayınız.

2-Eğer masaüstü bilgisayardan giriş yapıyorsanız açılan ekranda sizden isim soyisim bilgileri talep edilecektir. Eğer mobil bir cihazdan katılıyorsanız uçuşa katıl butonuna basınız ve ardından isim soysisim bilgilerini giriniz.

3-Ad soyad bölümünün altında yer alan kişisel verilerin korunması kanunu alanını işaretleyin ve uçuşa katıl butonuna basın.

4-Karşınıza çıkacak ekranda size sorulan soruya yanıt verin.

5-Hatıra biletinizin TK1919 sefer sayılı uçuşta nerede olduğunu gösteren ekran karşınıza çıkacaktır. Devam tuşuna basın.

6- Son olarak çıkan ekran, sizin sosyal medyada biletinizi paylaşabilmenize olanak sağlayan ekrandır. Buradan Instagram, Facebook, Whatsapp ve Twitter butonlarına basarak paylaşımınızı otomatik olarak yapabilirsiniz. Ya da linki kopyalayarak başkaları ile bu bileti paylaşabilirsiniz.

THY TARİHİ UÇUŞ BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN TARİHİ UÇUŞ AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları resmi sitesinde yaptığı açıklama şöyle;

"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,

Samsun'a uçuyoruz.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.