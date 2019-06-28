Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7865
  • 6,5834
  • 262.288
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. THY paylaştı: İyi ki varsın Eren

THY paylaştı: İyi ki varsın Eren

THY paylaştı: İyi ki varsın Eren

Şehit Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'nın adının verildiği THY'nin ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının sefer öncesi hangarda hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların görüntüsü paylaşıldı

Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787-9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.

 

THY, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı. 

THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı. 

Bu paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ebru Gündeş 6 yıl sonra geri dönüyor!
0 beden tarihe mi karışıyor
Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
<p>Esed güçleri tarafından İdlib´te TSK gözlem noktalarına yapılan saldırıların ardından Hatay´ın Kı

Suriye Sınırına Olağanüstü Komando Takviyesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de 20 santimetre boyunda etçil çekirge bulundu

Suriye'de rejim mevzileri ateş altına alındı