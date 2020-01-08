THY, Irak ve İran'a yaptığı seferleri geçici bir süre durdurdu

Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00’e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

(AA)