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  3. THY, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini 20 Nisan tarihine kadar iptal etti

THY, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini 20 Nisan tarihine kadar iptal etti

THY, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini 20 Nisan tarihine kadar iptal etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları dedi:

"Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir." 

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