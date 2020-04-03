THY, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerini 20 Nisan tarihine kadar iptal etti

Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.

DHA'nın aktardığı habere göre, konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları dedi: