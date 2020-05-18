THY, iç hat uçuşlarına 28 Mayıs'ta başlıyor

THY yurt içi bilet satışlarına başlarken dış hatlarla ilgili takvim ise henüz netleşmedi. THY, ilk vakanın çıktığı 11 Mart sonrası uçuşlarını 3 kez ertelemişti. Tüm iç hat uçuşların önce 20 Nisan’a kadar erteleyen THY sonra bu tarihi 1 Mayıs, ardından da 28 Mayıs’a çekmişti. THY bu kez yeni bir erteleme yapmazken 28 Mayıs sonrası için tüm kanallardan bilet alımı da aktif hale getirildi.

1 MİLYON YER AYRILDI



THY fiziki uçuşlarına 28 Mayıs’ta başlamayı planlarken 19 Mayıs’ta Samsun’a sanal uçmak isteyenler için de tarihi yolculuk başlatıyor. Şimdiden 1 milyonu aşkın kişi hatıra biletini alarak yer ayırdı. 19 Mayıs’ta TK1919 koduyla yapılacak sefer için biletler tarihiyolculuk.com sitesinden ücretsiz alınabiliyor. Ancak site dün yoğunluk nedeniyle uzun bir süre kilitlendi.