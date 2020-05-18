THY, iç hat uçuşlarına 28 Mayıs'ta başlıyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran koravirüs salgını nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) tüm yurt içi uçuşlarına 28 Mayıs'ta başlıyor.
THY yurt içi bilet satışlarına başlarken dış hatlarla ilgili takvim ise henüz netleşmedi. THY, ilk vakanın çıktığı 11 Mart sonrası uçuşlarını 3 kez ertelemişti. Tüm iç hat uçuşların önce 20 Nisan’a kadar erteleyen THY sonra bu tarihi 1 Mayıs, ardından da 28 Mayıs’a çekmişti. THY bu kez yeni bir erteleme yapmazken 28 Mayıs sonrası için tüm kanallardan bilet alımı da aktif hale getirildi.
1 MİLYON YER AYRILDI
THY fiziki uçuşlarına 28 Mayıs’ta başlamayı planlarken 19 Mayıs’ta Samsun’a sanal uçmak isteyenler için de tarihi yolculuk başlatıyor. Şimdiden 1 milyonu aşkın kişi hatıra biletini alarak yer ayırdı. 19 Mayıs’ta TK1919 koduyla yapılacak sefer için biletler tarihiyolculuk.com sitesinden ücretsiz alınabiliyor. Ancak site dün yoğunluk nedeniyle uzun bir süre kilitlendi.