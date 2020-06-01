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  3. THY iç hat uçuşları başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:43 | Son Güncelleme:

THY iç hat uçuşları başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

THY iç hat uçuşları başlıyor! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde konuştu. Bakan Karaismailoğlu: "Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: "Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak."

"Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor."

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