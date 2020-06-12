THY duyurdu! 19 Haziran'da başlıyor

Chicago ve Washington'a 19 Haziran'dan itibaren haftada 3'er uçuş, Los Angeles'a 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

Uzakdoğu uçuşları da 19 Haziran'da başlıyor

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Haziran'dan itibaren Shanghai'a haftada 1, 24 Haziran'dan itibaren Hong Kong ve Seul'a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

THY'nin BDT ülkelerine uçuşları ise 16 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilecek. THY, Bişkek'e 16 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Minsk'e 17 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Duşanbe'ye 18 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almata'ya 21 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş yapacak.