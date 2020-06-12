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  3. THY duyurdu! 19 Haziran'da başlıyor
12 Haziran 2020 Cuma 08:55 | Son Güncelleme:

THY duyurdu! 19 Haziran'da başlıyor

THY duyurdu! 19 Haziran'da başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) ABD ve Uzakdoğu uçuşlarına 19 Haziran'da başlayacağını bildirdi.

Chicago ve Washington'a 19 Haziran'dan itibaren haftada 3'er uçuş, Los Angeles'a 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

Uzakdoğu uçuşları da 19 Haziran'da başlıyor

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Haziran'dan itibaren Shanghai'a haftada 1, 24 Haziran'dan itibaren Hong Kong ve Seul'a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

THY'nin BDT ülkelerine uçuşları ise 16 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilecek. THY, Bişkek'e 16 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Minsk'e 17 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Duşanbe'ye 18 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almata'ya 21 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş yapacak.

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