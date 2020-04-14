THY dış hat uçuş yasağını 1 ay uzattı
THY, tüm iç ve dış hat uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. THY'den yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 20 Nisan'a, dış hat uçuşlarının ise küresel koronavirüs salgını sebebiyle 20 Mayıs tarihine kadar durdurulduğu belirtildi
Türk Hava Yolları ( THY),tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."
Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.