The Times: Türkiye'nin girmesi uzun sürmez 

İngiliz Times gazetesi, Ankara’nın terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG’nin, Washington tarafından desteklense de güney sınırlarından uzaklaştırmak istediğini belirtti. Türkiye’nin DSG’yi terör örgütü olarak gördüğü ve sadece ÖSO’yu desteklediği belirtilen yazıda, terör örgütü DSG’nin uzun yıllardır Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğu hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alındığı ifade edildi.

ŞİMDİLİK ERTELENDİ

Makalede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen pazar DSG’yi Türkiye’nin güney sınırlarından uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapılacağını duyurduğu belirtildi. Bu durumda ciddi bir sorunun ortaya çıkacağı ve bölgede Amerikan askeri üsleri bulunduğu için operasyonun iki NATO müttefikini karşı karşıya getireceği kaydedilen yazıda, diplomasi sürecinin Ankara’nın planladığı harekâtı şimdilik geciktirdiğine fakat bunun uzun sürmeyeceğine yer verildi.

DERİNLİK TARTIŞMALI

Diplomatik kaynaklara atıfta bulunan İngiliz gazete, Erdoğan’ın terör örgütü DSG’nin Türkiye sınırlarındaki varlığını ‘yok edilmesi gereken güvenlik tehdidi’ olarak gördüğünü yazdı. Makalenin devamında diyaloğu devem ettirmek isteyen Washington’un da bölgede birkaç kilometre derinliğinde ‘güvenli bölgeye’ razı geldiği belirtildi.