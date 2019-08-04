TFF Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, hangi kanalda?

TFF Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF Süper Kupa finali kapsamında Galatasaray Akhisar ile karşı karşıya geliyor. Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar kozlarını paylaşacak. Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala takımının son halini seyretmen isteyen binlerce taraftar Süper Kupa final maçını heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte cevabı…

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray Akhisar maçı 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman stadyumunda saat 20:45’te oynanacak. Maçı A Spor kanalı canlı olarak verecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçın biletlerinin satışına, Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı gişeleri ile "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden başlandı.

Ankara Eryaman Stadı'nda, Akhisarspor taraftarları kapalı ve kuzey, Galatasaray taraftarları ise maraton ve güney tribünlerinde yer alacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 50 lira, kapalı ve maraton tribünleri için ise 100 lira olarak belirlendi.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS HAZIRLIK MAÇ SONUCU: 2-1

Galatasaray hazırlık maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan ekibi Panathinaikosile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Adem Büyük ve 62. dakikada Ryan Donk kaydetti. Panathinaikos'un tek golünü ise Konan attı.

Galatasaray'da yeni transferler Seri ve Emre Mor ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.