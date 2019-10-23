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  3. TFF Başkanı Özdemir, Merih Demiral'ın 3 numaralı formasını Vali Yerlikaya'ya hediye etti

TFF Başkanı Özdemir, Merih Demiral'ın 3 numaralı formasını Vali Yerlikaya'ya hediye etti

TFF Başkanı Özdemir, Merih Demiral'ın 3 numaralı formasını Vali Yerlikaya'ya hediye etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabul etti. Görüşmede TFF Başkanı Özdemir, Türkiye-Fransa Milli Futbol karşılaşmasında Merih Demiral’ın giydiği 3 numaralı formayı Vali Yerlikaya’ya hediye etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabul etti.

Nihat Özdemir Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri ile istişarelerde bulunuldu. Toplantı sonrası Başkan Nihat Özdemir, Fransa karşılaşmasında Merih Demiral’ın ikili mücadele sırasında yırtılan formasını değiştirirken yere düşen ve öpüp alnına koyduktan sonra giydiği 3 numaralı formayı Ali Yerlikaya’ya hediye etti.

Yerlikaya, “TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ile istişarelerde bulunduk.? Her zaman Türkiye Futbol Federasyonumuzun ve Millilerimizin yanındayız. Milli gururumuz Merih Demiral’ın ?Fransa maçında öpüp alnına koyarak giydiği, forma için Federasyonumuzun değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.? Şenol Güneş hocamız ile birlikte göğsümüzü kabartan tüm Milli takım mensuplarına Euro2020 yolunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

 

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