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  3. Başkan Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

Başkan Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

Başkan Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz ziyaretinde askerlerle sohbet ederek, tezkeresine 10 gün kalan askere kalemini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma töreninin ardından İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, burada vatani görevini ifa eden askerlerle sohbet ederek, Lojistik Destek Taburu’nda tezkeresine 10 gün kalan bir askere kalemini hediye etti.  (İHA)


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