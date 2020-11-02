  • $8,4296
  • 9,8162
  • 512.344
  • 1133.59
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • #TeşekkürlerAFAD etiketi sosyal medya gündeminin en üst sırasında yer aldı
02 Kasım 2020 Pazartesi 16:59 | Son Güncelleme:

#TeşekkürlerAFAD etiketi sosyal medya gündeminin en üst sırasında yer aldı

#TeşekkürlerAFAD etiketi sosyal medya gündeminin en üst sırasında yer aldı

İzmir Seferihisar kıyılarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarıyla onlarca vatandaşın hayatını kurtaran ekiplerden biri olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, tüm Türkiye'nin takdirini kazanarak sosyal medyada #TeşekkürlerAFAD etiketiyle gündem oldu.

İzmir Seferihisar kıyılarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarıyla onlarca vatandaşın hayatını kurtaran ekiplerden biri olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, tüm Türkiye'nin takdirini kazanarak sosyal medyada #TeşekkürlerAFAD etiketiyle gündem oldu.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tüm Türkiye İzmir için tek yürek olurken, milletin takdirini kazanan AFAD'la ilgili de sosyal medyada "#TeşekkürlerAFAD" etiketi gündemin en üst sırasında yer aldı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Depremzedelere hangi yardımlar yapılacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 244 metreye ulaşıldı

3 yaşındaki Elif, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak çıkarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.