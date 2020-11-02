TeşekkürlerAFAD etiketi sosyal medya gündeminin en üst sırasında yer aldı

İzmir Seferihisar kıyılarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarıyla onlarca vatandaşın hayatını kurtaran ekiplerden biri olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, tüm Türkiye'nin takdirini kazanarak sosyal medyada #TeşekkürlerAFAD etiketiyle gündem oldu.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Tüm Türkiye İzmir için tek yürek olurken, milletin takdirini kazanan AFAD'la ilgili de sosyal medyada "#TeşekkürlerAFAD" etiketi gündemin en üst sırasında yer aldı.