Tersine karantina nedir? Tersine karantina hangi illerde uygulanacak? Detaylar haberimizde…

Tersine karantina nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken salgın sonrası normalleşme süreçlerine yönelik ise görüşmeler sürüyor. Bu süreçte vaka sayısı sıfıra inmiş olan illerde tersine karantina uygulaması gündemde yerini aldı. Tersine karantina nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tersine karantina hangi illerde uygulanacak? Detaylar haberimizde…

TERSİNE KARANTİNA NEDİR?

Salgına yönelik alınan karantina önlemlerinde vaka sayısı sıfıra inen illerde tersine karantina uygulaması gündeme geliyor. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması söz konusu olabilecek. Son 5 günde yeni vakaya rastlanmayan Bartın bu alanda rol model olacak.

Bu kentlerimizde iş yerlerinin açılması söz konusu olabilecek ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği de belirtildi. Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği söyleniyor.

TERSİNE KARANTİNA HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

Mevcut durumda bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu kaydedildi.

Salgının son noktaya yaklaştığı iller arasında Bartın ön plana çıkıyor. Korona virüsü salgını ile ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurmuştu. Valiliğin açıklamasında, "73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir" ifadeleri yer almıştı.

Tersine karantina uygulanacak olan 15 ilin tümünün ismi belirtilmedi ancak Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi birçok illin özel olarak incelemeye alınarak değerlendirileceği bildirildi.