Terörün kalbinden baba ocağına

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce, “PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak” için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü’nün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının süreceği kaydedildi.

500 BİN TL ÖDÜL KONMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24’e yükseldi.

BU ACIYI ANNELERİNİZE YAŞATMAYIN

Terör örgütünün elinden 8 ay önce kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.T, evlat nöbeti tutan annelerle buluşmasında kandırılıp dağa kaçırılanlara seslendi: “Bunu annenize yaşatmayın, hiçbiri bu gözyaşlarını dökmeyi hak etmiyor. Ne kadar zor bir süreç geçirmiş olsanız bile, bu umudu annenize verin. Herkes gelip annesiyle bir olsun.”

EVLAT NÖBETİNDE 157’NCİ GÜN

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eylemini 157. günde de sürdürdü. Nöbetteki annelerden Nazlı Sancar, 8 yıl önce, 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şerima Sancar’a (21) “Senin kahrından hepimiz öleceğiz. Seni çok seviyoruz. Sana kefen değil gelinlik giydirmek istiyoruz. Ben seni onlar için büyütmedim. Her yerde senin eksikliğin var” diye seslendi.

BİR AİLE DAHA KATILDI

Öte yandan 8 yıl önce kandırılan oğulları için Erzurum’dan gelen Eşrefoğlu Ailesi’nin katılmasıyla evlat nöbetindeki aile sayısı 82’ye çıktı. Baba Nizamettin Eşrefoğlu, İstanbul’da çalışırken terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarılan oğlunu HDP’den geri istedi.

BOMBACI İKİ HAİN YAKALANDI

Bursa Nilüfer’de önceki gün bir ihbar üzerine polis ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu. Kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K’nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi. Teröristlerin, Nilüfer’de bir alana 5.5 kilo patlayıcı gömdüğü belirlendi. Uzman ekiplerce yapılan kazı sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.