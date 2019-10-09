Teröristleri korku sardı! Kılık değiştirmeye başladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başlattı. TSK'ya ait uçakların vurmasıyla teröristler kıyafetlerini değiştirerek sivillerin arasına karıştı. İşte o görüntüler...
TM Dijital Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bugün Fırat'ın Doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Hareketi başlatıldı. Bombardımanın ardından YPG/PKK'lı teröristler kaçmak için sivil kıyafet giymeye başladılar.