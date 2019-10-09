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  3. Teröristleri korku sardı! Kılık değiştirmeye başladılar

Teröristleri korku sardı! Kılık değiştirmeye başladılar

Teröristleri korku sardı! Kılık değiştirmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyon başlattı. TSK'ya ait uçakların vurmasıyla teröristler kıyafetlerini değiştirerek sivillerin arasına karıştı. İşte o görüntüler...

TM Dijital Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile bugün Fırat'ın Doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Hareketi başlatıldı. Bombardımanın ardından YPG/PKK'lı teröristler kaçmak için sivil kıyafet giymeye başladılar.

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