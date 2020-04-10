Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6727
  • 7,3135
  • 360.086
  • 95834.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Teröristlere ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadesine yer verildi.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Galata Kulesi'nde görsel şölen

Galata Kulesi'nde görsel şölen

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı Avrupa'da ne kadar hüküm sürdü? Nereleri fethetti?

İstanbul Boğazı renk değiştirdi