Teröristlerden 36 saat içinde 14 taciz ateşi
Teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.
Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği Resulayn’daki saldırılarda üç SMO askeri yaralandı. Ceylanpınar’a getirilen yaralı SMO askerleri hastanede tedavi altına alındı.
36 saatte 14 taciz ateşi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter’dan, “TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK’lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi” bilgisini paylaştı.