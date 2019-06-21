Teröristbaşı Öcalanın avukatları mektubu doğruladı

İstanbul seçimleri öncesi terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşıları peş peşe videolar yayınlayıp Ekrem İmamoğlu’na destek verilmesi çağrısı yapmıştı. HDP de CHP’li Ekrem İmamoğlu’na destek vereceklerini açıklamıştı. Dün akşam ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın HDP'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığı, el yazısıyla yazdığı mektubun avukatları tarafından 2 gün açıklanmadığı ortaya çıktı.

MEKTUP GİZLENMİŞ

Dün İmralı'da teröristbaşı Öcalan'la görüşen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, "Abdullah Öcalan'ın kendisinin iki avukatına el yazısıyla bir sayfalık açıklama vermiş olduğunu öğrendik. Görüşme esnasında söz açıklamaya geldiğinde o açıklandığını sanmaktaydı fakat bizden öğrenmiş oldu ki 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama henüz yayınlanmamış. Abdullah Öcalan bunu öğrendiğinde tepki gösterdi." dedi.

Özcan, Öcalan'ın 18 Haziran'da avukatlarına teslim ettiği, kamuoyundan gizlenen mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.

İMRALI’NIN AVUKATLARI BUGÜN MEKTUBU DOĞRULADI

Asrın Hukuk Bürosu'nun bugün Twitter hesabından yapılan paylaşımda 18 Haziran'da kaleme aldığı mesaj paylaşıldı.

Öcalan mesajında HDP'nin tarafsız çizgisinde ısrar etmesi gerektiğini söylüyor:

Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu 3'üncü yol tavrının korunması büyük önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir.