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Terörist üçgenine bitirme operasyonu

Terörist üçgenine bitirme operasyonu

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez’e birkaç kilometre mesafedeki üç köyden düzenlenen saldırılar TSK'yı harekete geçirdi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Maranez, Melkiye ve Şavargat köylerinden son zamanlarda Türk askerlerinin bulunduğu bölgeler ile konvoyların geçtiği güzergahlara yönelik havan ve roket saldırılarına karşı operasyon hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

SON HAZIRLIKLAR YAPILDI

Özgür Suriye Ordusu askerleri saldırının ardından Maranez, Melkiya ve Şavarga köylerini gördükleri noktalarda konuşlanarak eli tetikte operasyon talimatı beklemeye başladı. Dürbünlerle köylerdeki teröristleri adım adım takip eden ÖSO askerleri, patlayıcılar nedeniyle dün çekilmek zorunda kaldıkları köyleri bugün terör örgütünden arındırarak özgürleştirmeyi ve buralardan yapılan saldırıları sonlandırmayı amaçladıklarını söyledi. 

Irak’ın kuzeyine harekât  

Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Derecik İlçesi'nin Diztepe üs bölgesine yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 5 PKK’lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. Azez’de ve Hakkari’deki operasyonlar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33’e çıktı. 

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