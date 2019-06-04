Teröre ağır darbe

Gece gündüz demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurtdışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK’ya mayısta da ağır darbe vurdu. 1-31 Mayıs 2019’da yurt içi ve yurtdışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 85 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarına yapılan harekâtlarda da örgütün sığınak ve mühimmatları kullanılmaz hale getirildi.

16’SI ÖDÜLLÜ LİSTEDEN

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Operasyonlarda, aralarında Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 9 teröristin de bulunduğu 141 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 39’u ölü, 57’si sağ, biri yaralı ve 44’ü teslim şeklindedir” ifadelerini kullandı.

LİCE’DE 5 TERÖRİST

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır’ın Lice kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların sürdüğü öğrenildi.

‘Pençe’de sevkıyat sürüyor

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik başlatılan ‘Pençe Harekâtı’ kapsamında, sınır hattındaki Hakkâri’nin Derecik İlçesi'ne askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor. 8 gündür süren harekâtta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

MAĞARALAR VURULDU

Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Askeri araç devrildi

Hatay’ın Altınözü İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu19 asker hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karbeyaz Mahallesi sınır bölgesi içerisinde nöbet değişimi için göreve çıkan askeri araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 19 asker çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.