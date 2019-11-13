Terör yandaşları TRT muhabirine saldırıda bulundu
Terör örgütü PKK yandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ile canlı yayında konuşan TRT muhabirine saldırıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi bölgeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için müdahale etmeye çalışan saldırgan olay sonrası bölgeden kaçtı.
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Metropolitan polisi saldırganların kimliğinin araştırılacağını duyurdu.