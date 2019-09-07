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  3. Terör örgütünü korku sardı: Devriye öncesi sınırdaki paçavraları söktüler

Terör örgütünü korku sardı: Devriye öncesi sınırdaki paçavraları söktüler

Terör örgütünü korku sardı: Devriye öncesi sınırdaki paçavraları söktüler

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesi öncesi teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü.

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge ile ilgili ABD ile ilk müşterek kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. PKK/PYD terör örgütü üyeleri kara devriyesinden bir gün önce sınıra yakın bölgelerdeki bez parçalarını yerinden söktü. Teröristler gün içinde de iş makineleri yardımıyla tünel girişlerini ve mevzileri kapamıştı. Teröristlerin sınıra yakın bölgede astıkları bez parçalarını sökmeleri, bölgeden kaçıyorlar mı sorusunu akıllara getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEVRİYE ÖNCESİ HENDEKLERİ KAPATIYOR

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor.

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ABD ile birlikte 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor. Daha önceden teröristler tarafından kullanılan bazı kulübelerin yanlarındaki beton duvarların yıkıldığı gözlendi.

(İHA)

 

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