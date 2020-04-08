Terör örgütüne sessiz kalanlara sert tepki: Ortak oluyorsunuz
PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere düzenlediği hain saldırıda 5 sivil şehit oldu. Aralarında gazeteci, akademisyen ve sendika başkanlarının olduğu 51 kişi terör örgütünü “Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı” başlıklı bildiriyle kınadı.
Aksam.com.tr'ye konuşan Çevre Uzmanı Tarkan Zengin, terör örgütünün bölgede sivilleri hedef aldığını dile getirdi. Zengin, “PKK köylüleri hedef alan saldırıdan 5 gün öncede bir şantiyeyi basıp 27 yaşındaki mühendisi şehit etmişti. PKK bölgede öğretmenleri, işçileri, sağlık çalışanlarını, mühendisleri, sivil siyasetçileri ve kamu çalışanlarını sistematik biçimde hedef alıyor. Yüzlerce insanı katlederken de insan hakları gibi konulardan bahsediyorlar.” dedi.
Aksam.com.tr’ye yayımlanan bildiri hakkında konuşan Çevre Uzmanı Tarkan Zengin, terör örgütünün bölgede sivilleri hedef aldığını dile getirdi. Zengin, “PKK köylüleri hedef alan saldırıdan 5 gün öncede bir şantiyeyi basıp 27 yaşındaki mühendisi şehit etmişti. PKK bölgede öğretmenleri, işçileri, sağlık çalışanlarını, mühendisleri, sivil siyasetçileri ve kamu çalışanlarını sistematik biçimde hedef alıyor. Yüzlerce insanı katlederken de insan hakları gibi konulardan bahsediyorlar.” dedi.
Terör örgütü PKK’nın sivil katliamlarına dikkat çeken bildiride, “Terör örgütü PKK bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef almaktadır. PKK, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Terör örgütüne sessiz kalanların kınandığını söyleyen Zengin, “Uluslararası anlamda Türkiye’ye karşı kirli kampanya üretenler, PKK’nın cinayetlerine karşı sessiz kalıyor. Başta AB olmak üzere ülkemizde bulunan uluslararası sağlık örgütleri ve insan hakları sendikalarında saldırıya karşı sessiz kalmalarını protesto ettik. Ülkemizde de Türk Talipler Birliği gibi PKK’nın saldırılarına sessiz kalanlar var. Yayınladığımız bildiride bunlara dikkat çekmek istedik.” şeklinde konuştu.
PKK’NIN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELENLERE SERT TEPKİ
“Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı” başlıklı bildiride kamuoyunun terör örgütüne karşı harekete geçmesi gerektiği dile getirildi.
“PKK’nın cinayetlerini görmezden gelen sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları örgütlerini PKK’yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli vesilelerle haksız şekilde ülkemize tepki gösteren uluslararası sendikal örgütlerin, AB Kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz. Daha önce PKK’nın katliamlarına sessiz kalan, demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaları, baroları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, oyuncuları, insan hakları örgütlerini de PKK’nın katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.”
BİLDİRİYE İMZA ATANLAR:
Emin Pazarcı
Ali Yalçın
Prof. Dr. Muhsin Kar
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
Prof. Dr. Birol Akgün
Dr. Murat Yılmaz
Tarkan Zengin
Fadime Özkan
Prof. Dr. Fırat Purtaş
Prof. Dr. Edibe Sözen
Dr. Arda Akçiçek
Prof. Dr. Mehmet Şahin
Prof. Şafak Ertan Çomaklı
Hasan Öztürk
Doç. Dr. Muhammet Enes Kala
Dr. Yakup Ömeroğlu
Prof. Dr. Selim Coşkun
Settar Aslan
Levent Uslu
İlhami Mısırlıoğlu
Doç.Dr. Cahit Bağcı
Prof.Dr. Cihad Demirli
Av. Dr. Mehmet Sarı
Ersin Çelik
S. Burhanettin Kapusuzoğlu
Dr. Can Ceylan
Ümit Gülbüz Ceylan
Halime Kökce
Av. Ahmet Akcan
Av. Necati Ceylan
Kürşat Birinci
Merve Şebnem Oruç
Mustafa Çöl
Prof. Dr. Yusuf Şahin
Dr. Oğuzhan Bilgin
Hüseyin Sermet
Prof. Dr. Salih Yılmaz
Prof. Dr. Erol Göka
Yusuf Alabarda
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş
Jale Söz
Dr. Selim Çınaroğlu
Cengiz Er
Dr. Nergis Dama
Güldalı Coşkun
Dr. Ferit Önder
Hale Kaplan Öz
Aziz Kaya
Sadullah Özcan
Mehmet Akbacak
Ali K. Metin