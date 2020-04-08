Terör örgütüne sessiz kalanlara sert tepki: Ortak oluyorsunuz

Aksam.com.tr'ye konuşan Çevre Uzmanı Tarkan Zengin, terör örgütünün bölgede sivilleri hedef aldığını dile getirdi. Zengin, “PKK köylüleri hedef alan saldırıdan 5 gün öncede bir şantiyeyi basıp 27 yaşındaki mühendisi şehit etmişti. PKK bölgede öğretmenleri, işçileri, sağlık çalışanlarını, mühendisleri, sivil siyasetçileri ve kamu çalışanlarını sistematik biçimde hedef alıyor. Yüzlerce insanı katlederken de insan hakları gibi konulardan bahsediyorlar.” dedi.

Aksam.com.tr’ye yayımlanan bildiri hakkında konuşan Çevre Uzmanı Tarkan Zengin, terör örgütünün bölgede sivilleri hedef aldığını dile getirdi. Zengin, “PKK köylüleri hedef alan saldırıdan 5 gün öncede bir şantiyeyi basıp 27 yaşındaki mühendisi şehit etmişti. PKK bölgede öğretmenleri, işçileri, sağlık çalışanlarını, mühendisleri, sivil siyasetçileri ve kamu çalışanlarını sistematik biçimde hedef alıyor. Yüzlerce insanı katlederken de insan hakları gibi konulardan bahsediyorlar.” dedi.

Terör örgütü PKK’nın sivil katliamlarına dikkat çeken bildiride, “Terör örgütü PKK bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef almaktadır. PKK, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Terör örgütüne sessiz kalanların kınandığını söyleyen Zengin, “Uluslararası anlamda Türkiye’ye karşı kirli kampanya üretenler, PKK’nın cinayetlerine karşı sessiz kalıyor. Başta AB olmak üzere ülkemizde bulunan uluslararası sağlık örgütleri ve insan hakları sendikalarında saldırıya karşı sessiz kalmalarını protesto ettik. Ülkemizde de Türk Talipler Birliği gibi PKK’nın saldırılarına sessiz kalanlar var. Yayınladığımız bildiride bunlara dikkat çekmek istedik.” şeklinde konuştu.

PKK’NIN KATLİAMLARINI GÖRMEZDEN GELENLERE SERT TEPKİ

“Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı” başlıklı bildiride kamuoyunun terör örgütüne karşı harekete geçmesi gerektiği dile getirildi.

“PKK’nın cinayetlerini görmezden gelen sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları örgütlerini PKK’yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli vesilelerle haksız şekilde ülkemize tepki gösteren uluslararası sendikal örgütlerin, AB Kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz. Daha önce PKK’nın katliamlarına sessiz kalan, demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaları, baroları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, oyuncuları, insan hakları örgütlerini de PKK’nın katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz.”

BİLDİRİYE İMZA ATANLAR:

Emin Pazarcı

Ali Yalçın

Prof. Dr. Muhsin Kar

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Prof. Dr. Birol Akgün

Dr. Murat Yılmaz

Tarkan Zengin

Fadime Özkan

Prof. Dr. Fırat Purtaş

Prof. Dr. Edibe Sözen

Dr. Arda Akçiçek

Prof. Dr. Mehmet Şahin

Prof. Şafak Ertan Çomaklı

Hasan Öztürk

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala

Dr. Yakup Ömeroğlu

Prof. Dr. Selim Coşkun

Settar Aslan

Levent Uslu

İlhami Mısırlıoğlu

Doç.Dr. Cahit Bağcı

Prof.Dr. Cihad Demirli

Av. Dr. Mehmet Sarı

Ersin Çelik

S. Burhanettin Kapusuzoğlu

Dr. Can Ceylan

Ümit Gülbüz Ceylan

Halime Kökce

Av. Ahmet Akcan

Av. Necati Ceylan

Kürşat Birinci

Merve Şebnem Oruç

Mustafa Çöl

Prof. Dr. Yusuf Şahin

Dr. Oğuzhan Bilgin

Hüseyin Sermet

Prof. Dr. Salih Yılmaz

Prof. Dr. Erol Göka

Yusuf Alabarda

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş

Jale Söz

Dr. Selim Çınaroğlu

Cengiz Er

Dr. Nergis Dama

Güldalı Coşkun

Dr. Ferit Önder

Hale Kaplan Öz

Aziz Kaya

Sadullah Özcan

Mehmet Akbacak

Ali K. Metin