Terör örgütünden kaçış

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 73. günde de devam ederken sevindirici haber Hatay’dan geldi.

Suriye’de biri 2014, diğeri 2015’te YPG/PKK’ya katılan iki teröristin, ailelerinin de devreye girmesiyle ikna edilerek teslim olması sağlandı. Yaklaşık 3 ay önce Van ve Diyarbakır’daki ailelerine telefon ederek çok pişman olduklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıklarını dile getiren iki teröristin yakınları, emniyetle irtibat kurdu. Hatay Terörle Mücadele ekipleriyle istihbarat şubesi, ailelerinin desteğiyle M.S.Ç. (19) ve V.İ. (20) ile iletişime geçerek teslim olmaları için ikna etti. Örgütün elinden kaçmayı başaran teröristler, Tel Rıfat üzerinden Afrin’e gelerek teslim oldu. Yaklaşık 4 yıldır ailesinden uzak kalan M.Ş.Ç. ile 5 yıldır örgütün elinde olan V.İ, Hatay’da aileleriyle bir araya getirildi.

‘EVLAT NÖBETİNE’ DESTEK

Teröristlerden M.Ş.Ç’nin babası K.Ç (66), “Bitti, artık evimizdesin oğlum, korkma her şey bitti. Devletimize sığındığın için hamd olsun. İsterse 10 sene ceza yesin, yeter ki ben oğlumu görebileyim” diyerek gözyaşı döktü. Oğlunun teslim olduğu haberini duyduğunda bayıldığını söyleyen V.İ.’nin babası İ.İ., Diyarbakır annelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek “Allah onları da kavuştursun bizim gibi. Ben nasıl sevindiysem onlar da gelip anne babalarını sevindirsinler” dedi. Örgüt hakkında önemli bilgiler verdiği belirtilen teröristler tutuklandı.