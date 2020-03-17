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  3. Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor

Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor

Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışması neticesinde "Tolhildan Azat" kod adlı Ramazan Güçer'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma birimleri ile ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışması sonucunda bölücü terör örgütündeki çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde 2010'da terör örgütüne katılan "Tolhildan Azat" kod adlı Ramazan Güçer'in Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 63'e yükseldiği vurgulandı.

(AA)


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