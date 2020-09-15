Terör örgütü PKK/YPG'nin siber korsanları itirafçı oldu: İşte örgütü sözde rütbe oyunu

Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonla çökertilen terör örgütü PKK/YPG'nin siber korsan çetesi Mezopotamia Hackers grubunun 6 üyesi itirafçı oldu. İtirafçıların ifadelerin sistemin nasıl çalıştığını gözler önüne serdi.

TRT Haber'in haberine göre, okullar ve halkın online başvuru yaptığı kamu kurumlarını hedef alan hacker grubu, 14 binden fazla internet sitesini hackledi.

Operasyonda yakalanan itirafçı ifadesinde, "Henüz 15 yaşındaydı. İnternette video izlerken PKK'nın tuzağına düştüm. 'Vurkaç Tim' isimli gurubun reklamına tıkladım. Kişisel bilgilerimi verip üye oldum." dedi.

"MAREŞALLİĞE KADAR RÜTBELER VAR"

Forum sayfalarına üye olanları PKK saflarına çekmeye çalıştıklarını anlatan itifafçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuzağa düşen kişilere hackleme ile ilgili dersler verip, hazırladıkları PKK içerikli indeksleri göndererek propaganda yapıyorlar. Ben de hacklediğim sayfaların ön yüzlerine PKK ile alakalı Türkçe ve Kürtçe sözlerin yazıldığı resimler koydum. Bu yapılanma içinde erlikten mareşalliğe kadar rütbeler vardır. Ben 2017 yılında erdim 2018 yılında hacklediğim sayfalardan dolayı albaylığa yükseldim.”