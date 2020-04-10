Terör örgütü PKK'ya operasyon! Mühimmat ve malzemeler imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldığı, bunun üzerine PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2020-12 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda toprağa gömülü 2 jelikan bidonda tabanca, 3 tabanca şarjörü, 19 fişek, 3 ateşleme anahtarı, 1700 metre elektrik kablosu, bir top bobin teli, akü, not defteri, 82 koli bandı, 39 silikon, 4 sıcak silikon, 25 yapıştırıcı, 2 pil, koltuk altı tabanca kılıfı, tişört, pantolon, kemer ve bir paket peçete ele geçirilmiştir.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.