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01 Haziran 2019 Cumartesi 13:18 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:18

Terör örgütü PKK'ya destek veren 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya destek veren 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri yaralı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilenlere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

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