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22 Eylül 2020 Salı 10:12 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK/PYD'nin bir saldırı girişimi daha önlendi: 4 terörist etkisiz hale getirdi

Barış Pınarı bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin bir saldırı girişimi daha önlenerek 4 PKK/PYD'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli vatandaşlar için Türk Silahlı Kuvvetli (TSK) her türlü tedbiri almaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twittir'dan yaptığı açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi. 

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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