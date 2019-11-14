Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7586
  • 6,3395
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB o anların görüntülerini paylaştı... PKK'ya ağır darbe! Mühimmat deposu imha edildi

MSB o anların görüntülerini paylaştı... PKK'ya ağır darbe! Mühimmat deposu imha edildi

MSB o anların görüntülerini paylaştı... PKK'ya ağır darbe! Mühimmat deposu imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK tarafından kullanılan mağaradaki mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, deponun imha edildiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

(AA)


Şöhretini kullanmaya çalıştı mı? İlk kez konuştu
Hazar Ergüçlü'den evlilik iddialarına yanıt
Doğum kilolarından kurtuldu, fit haliyle dikkat çekti
Aleyna Tilki kendine övgüler yağdırdı! 'Özel bir güzelliğim var'
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?

İşte Başkan Erdoğan´ın ABD´de Trump´a İzlettiği O Video

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi şehir ne kadar fidan sahiplendi?

Eve gizlice girdi, görünümüyle herkesi şaşırttı