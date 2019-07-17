Terör örgütü PKK'nın mayınına kurban gitmişlerdi! Hayali yürekli dağladı

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında hayvancılık yapan Cevriye ve Ekber Güloğlu’nun çocukları 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz, kaldıkları çadırın yakınlarında teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dün Ovacık ilçesi Munzur Baba Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Çakmaklı köyünde yan yana defnedilen kardeşlerin komşuları konuştu. Komşular olayın çadırlara yakın bir yerde meydana geldiğini çocukların oyun oynamak için dışarı çıktığını söyledi.



Ailenin mezrada bir çadırda kaldığını belirten Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik, "Her ikisi de mutlu ve huzurlu çocuklardı. Her tarafa ışık ve enerji saçıyorlardı. Ayaz’ın tek hayali babasını bu zorlu hayattan kurtarmaktı. Bir ev yapma hayali vardı. O da maalesef küçük yaşta elinden alındı. Ayaz’a sordum büyüyünce ne olmak istiyorsun, güzel bir ev yapıp babamı ve annemi alıp beraber oturmak' demişti” diye konuştu.