Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7017
  • 6,399
  • 256.643
  • 99373.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Terör örgütü PKK'nın mayınına kurban gitmişlerdi! Hayali yürekli dağladı

Terör örgütü PKK'nın mayınına kurban gitmişlerdi! Hayali yürekli dağladı

Terör örgütü PKK'nın mayınına kurban gitmişlerdi! Hayali yürekli dağladı

Tunceli'de ailesinin kaldığı çadırın yakınında kardeşiyle gezerken teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kardeşten Ayaz'ın, ailesi için ev alma hayali kurduğu öğrenildi. Olayın çocukların yemek yedikten sonra oynamak için dışarı çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında hayvancılık yapan Cevriye ve Ekber Güloğlu’nun çocukları 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz, kaldıkları çadırın yakınlarında teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Dün Ovacık ilçesi Munzur Baba Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Çakmaklı köyünde yan yana defnedilen kardeşlerin komşuları konuştu. Komşular olayın çadırlara yakın bir yerde meydana geldiğini çocukların oyun oynamak için dışarı çıktığını söyledi. 

Ailenin mezrada bir çadırda kaldığını belirten Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik, "Her ikisi de mutlu ve huzurlu çocuklardı. Her tarafa ışık ve enerji saçıyorlardı. Ayaz’ın tek hayali babasını bu zorlu hayattan kurtarmaktı. Bir ev yapma hayali vardı. O da maalesef küçük yaşta elinden alındı. Ayaz’a sordum büyüyünce ne olmak istiyorsun, güzel bir ev yapıp babamı ve annemi alıp beraber oturmak' demişti” diye konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>DIRAÇ (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Bayraktar (L-402) Amfibi Tank Çıkarma Ge

Türk Tank Çıkarma Gemisi TCG Bayraktar Arnavutluk´ta

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Game of Thrones'un Sansa karakteri Sophie Turner eşi Joe Jones ile balayında!

Ünlüler de sosyal medyanın yaşlanma' akımına uydu