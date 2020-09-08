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  3. Terör örgütü PKK/KCK çaresiz kalınca yalana sarıldı: MİT ve TSK'nın operasyonunu örgütten gizlemişler
08 Eylül 2020 Salı 17:51 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK/KCK çaresiz kalınca yalana sarıldı: MİT ve TSK'nın operasyonunu örgütten gizlemişler

Terör örgütü PKK/KCK çaresiz kalınca yalana sarıldı: MİT ve TSK'nın operasyonunu örgütten gizlemişler
AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kandil'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden "Dozdar Hamo" kod adlı terörist Abdulrehman Hamo'yu etkisiz hale getirdi. MİT'in yaptığı analizde terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından Hamo'nun etkisiz hale getirilmesi haberinin örgüt mensuplarından gizlenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

MİT'in istihbarat ağına takılan sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi, KCK Basın ve İletişim Sorumlusu Hamo yakın takibe alındı. Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen TSK, 26 Kasım 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Hamo'yu etkisiz hale getirdi.Bu haberin terör örgütü tarafından, örgüt mensuplarından gizlendiği ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, MİT, operasyonun ardından, örgütün "üst düzey bir yöneticinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlendiği"ni analiz etti.

Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen mensuplarına uzun süre "Artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlarla örgüt üyelerinden gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim alanlar arasında bulunan Hamo'nun, çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olduğu, örgüte 1990'da Suriye'den katıldığı, 2011-2016 arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanmasının sözde yönetim kurulunda görev aldığı da öğrenildi.

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