Terör örgütü PKK'dan hain saldırı! 2 çoban infaz edildi
Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde Vali Çevik ve Hekim Demir isimli 2 çoban terör örgütü PKK mensuplarınca infaz edildi. Teröristler bölgedeki ağaçları ateşe verip olay yerinden kaçtı. PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Şırnak'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.
BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.
(DHA)
Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.