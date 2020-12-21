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  • Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
21 Aralık 2020 Pazartesi 19:42 | Son Güncelleme:

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 2 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
DHA

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik geçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu."

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