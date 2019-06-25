Terör örgütü El-Kaide üyesi kimlik kontrolünde yakalandı

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekipleri, Çankaya'da durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptıkları kişinin, İzmir'de terör örgütü El-Kaide'ye üye olmaktan aranan Mesut E. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

AA