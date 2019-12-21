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  3. Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Yeşil kategoride aranan terörist yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Yeşil kategoride aranan terörist yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Yeşil kategoride aranan terörist yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan yakalandı.

stanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan’ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli’de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı. 

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(AA)


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