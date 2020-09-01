Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı ve tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emirinin tutuklandığını duyurdu.

Teröristin önemli planların hazırlığındayken yakalandığını belirten Soylu, emniyete teşekkür ederek "Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.

DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...



Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı ������ — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 1, 2020

"SİLAHLARIN NERELERE SAKLANACAĞI BİLGİLERİ DE VAR"

İçişleri Bakanı Soylu terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonun detaylarını canlı yayında gazetecilerle paylaştı.

Soylu, önemli planlarla yakalandığını duyurduğu DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmet Özden operasyonuyla ilgili olarak; "Yakalanan planlarda silahların nerelere saklanacağı bilgileri de var." dedi.