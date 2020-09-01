Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden yakalandı ve tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son dakika açıklamasında DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu. Soylu, önemli planlarla yakalandığını duyurduğu DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmet Özden operasyonuyla ilgili olarak; "Yakalanan planlarda silahların nerelere saklanacağı bilgileri de var." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından, DEAŞ’ın sözde Türkiye Emirinin tutuklandığını duyurdu.
Teröristin önemli planların hazırlığındayken yakalandığını belirten Soylu, emniyete teşekkür ederek "Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadelerini kullandı.
DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı ������
"SİLAHLARIN NERELERE SAKLANACAĞI BİLGİLERİ DE VAR"
İçişleri Bakanı Soylu terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonun detaylarını canlı yayında gazetecilerle paylaştı.
Soylu, önemli planlarla yakalandığını duyurduğu DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmet Özden operasyonuyla ilgili olarak; "Yakalanan planlarda silahların nerelere saklanacağı bilgileri de var." dedi.