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  • DEAŞ'lı terörist Hatay sınırında yakalandı... Kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı
13 Eylül 2020 Pazar 19:48 | Son Güncelleme:

DEAŞ'lı terörist Hatay sınırında yakalandı... Kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

DEAŞ'lı terörist Hatay sınırında yakalandı... Kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı
AA

Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

AA'nın haberien göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

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